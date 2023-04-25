Весна и лето – непростое время для выпускников школ и их родителей. Сначала выпускные экзамены, затем вступительные в вуз. Иногда их результат – в буквальном смысле вопрос жизни и смерти. А все из-за культа высшего образования в стране. Набрал низкий балл, провалил поступление – значит, разочаровал родных, стал неудачником в глазах ближнего и дальнего окружения, а иногда и в своих собственных. Ожидания и давление велики, не каждый справляется. И на протяжении многих лет в Азербайджане происходят суициды среди детей после неудач на экзаменах.

Так, на днях, в городе Хырдалан произошел трагический инцидент. Местные СМИ сообщают, что ученик 11-го класса несколько дней назад сдал выпускной экзамен и набрал мало баллов. После объявления результатов экзамена подросток выбросился с 15-го этажа дома на проспекте Гейдара Алиева и скончался на месте. В Апшеронской районной прокуратуре проводится расследование.

Такие случаи всегда вызывают беспокойство в обществе, активно обсуждаются в соцсетях, но для улучшения ситуации ничего не предпринимается.

«Каждый год такие случаи… Страшно за детей… Надо что-то менять. Моему сыну через два года поступать. Не буду лукавить, хотела бы, чтобы ребенок получил высшее образование. На многих должностях без него никак. Нанимаю ему репетиторов, и чтобы их оплачивать тружусь на двух работах. Но если он наберет низкие баллы на выпускном экзамене, не поступит в вуз, трагедии из этого делать не буду. Главное, чтобы он был жив-здоров и нашел свой собственный путь в жизни» – делится мама девятиклассника.

«Моя дочь усиленно готовится к поступлению в вуз. С утра школа, потом репетиторы, так как того уровня знаний, который дают в школе, недостаточно. Приходит домой – и опять за учебники. Даже спорт забросила – нет времени. Иногда жаль ребенка, но таковы реалии отечественного образования. Я не только на нее не давлю, но и всегда говорю: если что-то пойдет не так, как было запланировано, ничего страшного, все решаемо. Но знаю родителей, которые прессингуют своих детей, не думая о том, к чему это может привести», – говорит другая наша собеседница.

Психолог Азад Исазаде подчеркнул, что в последние годы в период выпускных и вступительных экзаменов, к сожалению, фиксируются случаи суицидов среди абитуриентов. Кроме того, к психологам часто обращаются после неудавшихся попыток самоубийства.

«Проблема в том, что начинают рассуждать о причинах и о том, что делать, когда трагедия произошла, а надо делать это до. Тогда ее можно было бы избежать. Сама программа подготовки к выпуску из школы и поступления в вуз настолько неадекватна, что не все дети могут выдержать психологическую нагрузку. У ребенка должно быть время не только на учебу, но и на досуг. Сейчас учащиеся выпускных классов загружены с утра до позднего вечера. И это продолжается два года. А ведь речь о подростках, переживающих непростой переходный период. Иногда достаточно небольшого отдыха, чтобы силы восстановились, и тогда ребенок достигает лучших результатов. Кто-то относится к провалу на экзамене просто: «Не поступил в этом году, поступлю позже». А для кого-то это становится трагедией всей жизни. Сейчас многим важно не получить знания, а именно поступить в вуз и получить диплом. Родители нередко говорят своим детям: «Если не поступишь, опозоришь нас. Мы столько работаем, чтобы оплачивать твоих репетиторов, а ты не можешь набрать хорошие баллы». В пример приводят поступивших в вуз родственников, знакомых, соседей. И все это висит над абитуриентами как дамоклов меч», – говорит он.

Так что же делать, чтобы дети перестали умирать из-за неудач на экзаменах? По словам психолога, надо менять систему образования, систему подготовки к поступлению, систему оценивания. И главное – надо создать условия, при которых у человека без высшего образования были бы возможности для социального лифта, для того чтобы чего-то добиться. Сейчас считается, что без диплома о высшем образовании карьеру не построишь, хорошую работу не найдешь.

«Если не начать предпринимать меры как можно быстрее, и дальше будут гибнуть дети. Многие уверены, что в советское время таких трагичных историй не было, мол, молодежь тогда отличалась большей выносливостью. Но тогда тоже были подобные случаи, так как и в советское время поступление в вуз считалось одним из важнейших фактором социального роста, карьерных успехов.

Нужно работать с родителями, ведь они могут своевременно заметить тревожные изменения в поведении ребенка. Например, если тот вдруг замкнулся в себе – это тревожный сигнал. Мысль покончить с собой,– говорит психолог, – как правило, приходит не внезапно. Чаще подросток думает, что поступит так, если не достигнет желаемого результата. Готовя детей к поступлению в институт, родители часто тешат свои амбиции. А тем нужна их поддержка, уверенность в том, что мама и папа поддержат в любом случае».