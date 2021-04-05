Вопреки данным экзитполов болгарская оппозиция заявила о победе на парламентских выборах

Лидеры новых политических сил, успешно преодолевших четырехпроцентный избирательный барьер на очередных выборах в Народное собрание (парламент) Болгарии, заявляют о своей общей победе над правящей в республике партией «Граждане за европейское развитие Болгарии» (ГЕРБ), которая, согласно данным экзитполов, по итогам голосования заняла первое место, получив более 25% голосов.

«Похоже, что эти выборы начертали новую Болгарию. Нашей задачей было освободить болгар от «машины Борисова» [от лидера ГЕРБ, премьер-министра Бойко Борисова], это удалось. Подождем и посмотрим, кто окончательно войдет в парламент, сколько в итоге [человек] будут голосовать против управления Борисова. Мы оценим вес этих голосов и решим, какие коалиции в новом парламенте будут возможны», — заявил сопредседатель партии «Демократическая Болгария» Христо Иванов в интервью телеканалу bTV. По данным экзитполов, «Демократическую Болгарию» поддерживают около 10% избирателей. (ТАСС)