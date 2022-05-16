Вооруженные столкновения произошли на афганско-таджикском участке границы, об этом сообщает информационный канал Afghanistan International.

«Местные источники на севере Афганистана сообщают, что таджикские пограничники и силы талибов («Талибан») в течение четырех часов вели перестрелку на общей границе в районе Шерхан-Бандар», — отметил канал.

«Согласно этим источникам, столкновения произошли после словесной напряженности между силами талибов и таджикскими пограничниками, и талибы открыли огонь первыми», — говорится в сообщении.

До сих пор ни правительственные структуры Таджикистана, ни представители контролирующего Афганистан «Талибана» не комментировали этот инцидент. (ТАСС)