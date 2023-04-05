Вооруженная женщина вошла в небоскреб Trump Tower в Чикаго, на место происшествия прибыл полицейский спецназ. Об этом сообщает в среду газета Chicago Sun-Times со ссылкой на источники в полиции.

Женщина пока не задержана, информации о жертвах и пострадавших нет. По предварительной информации, инцидент носит бытовой характер и не является актом терроризма.

Газета не уточняет, чем именно была вооружена женщина.

Прокуратура Нью-Йорка во вторник предъявила экс-президенту США Дональду Трампу обвинения в фальсификации финансовых документов. Ранее он призвал своих сторонников к протестам.