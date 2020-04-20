Волонтер DOST рассказала о миссии доброты в Азербайджане

Политологический центр «Север-Юг», созданный в России в 2011 году, запустил новый проект — цикл видео интервью с волонтерами СНГ, которые помогают гражданам в условиях мировой пандемии Covid – 19.

Как рассказала в интервью # директор центра Анжелика Трапезникова, сегодня почти во всех странах созданы волонтерские штабы:

«Добровольцы помогают людям, оказавшимся в беде, и врачам, которые каждый день ведут борьбу за человеческие жизни. В рамках нашего проекта они расскажут, как выстроена их работа, и почему роль волонтеров очень важна в борьбе с пандемией», — отметила Трапезникова.

Первым участником проекта стала руководитель консалтинговой компании, новоиспеченный волонтер из Узбекистана Азиза Умарова.

Героем проекта от Азербайджана стала волонтер Агентства Устойчивого и Оперативного Социального Обеспечения (DOST) Сайяра Биннатова.

Азербайджанский народ веками сохранял традиции доброжелательности, самоотверженности, добровольной и безвозмездной помощи, а волонтерство, как известно, это — один из наиболее успешных форматов совместной деятельности гражданина, общества и государства. Волонтерство также является школой патриотизма, примером привязанности и служения своему народу, государству, национально-духовным ценностям.

Рассказывая о том, как живет азербайджанский народ в эти дни, Сайара Биннатова напомнила, что текущий год в Азербайджане объявлен президентом Ильхамом Алиевым «Годом волонтеров».

«Год волонтера в Азербайджане стал для нас проверкой на зрелость. Сегодня, когда волонтерское движение набирает все большую популярность в мире, количество отрядов миссий доброты растет в Азербайджане с каждым днем», — рассказала С.Биннатова.

Она отметила, что агентство DOST работает с наиболее уязвимой группой людей, нуждающихся в помощи в связи с карантином, подчеркнув, что в нынешней ситуации волонтеры уже ответили на более чем 600 поступивших заявок и активно продолжают помогать тем, кто дожидается свой очереди:

«Наша задача – снабжение продуктами, лекарствами и товарами первой необходимости. Также мы помогаем людям оплачивать коммунальные услуги», — говорит она.

По мнению С.Биннатовой, каждый волонтер должен обладать определенным набором качеств, и в первую очередь это – доброта, отзывчивость, милосердие, умение принимать решения и ориентироваться в любых ситуациях.

В своем видео – послании она также отметила, что азербайджанские волонтеры отличаются креативностью, инициативностью и современным мировоззрением, и пожелала удачи и терпения всем коллегам, которые не жалея сил, протягивают руку помощи каждому, кто в этом нуждается.

С полной версией интервью с участием азербайджанского волонтера можно ознакомиться здесь:

Политологический центр «Север-Юг» создан с целью расширения сети экспертных и молодежных коммуникаций на постсоветском пространстве, содействия развитию образовательных и информационных проектов для молодых специалистов-гуманитариев в государствах Южного Кавказа и Центральной Азии, а также обеспечения экспертной поддержки продвижения интеграционных процессов и принципов устойчивого внутриполитического развития государств постсоветского пространства.

Центр организовывает различные мероприятия в сфере публичной дипломатии на территории России, а также в государствах Южного Кавказа и Центральной Азии, выступает в роли инициатора медийных и информационных проектов в сфере интеграции и межкультурного обмена, создает площадки для диалога между молодыми специалистами в государствах ближнего зарубежья.