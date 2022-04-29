Балерина Анастасия Волочкова в беседе с kp.ru предложила себя Первому каналу в качестве замены Максиму Галкину на передаче «Сегодня вечером».

Так она отреагировала на слухи о том, что ведущим очередного праздничного выпуска станет танцовщик Николай Цискаридзе. «Это же круто! Я должна быть соведущей на той программе вместе с Цискаридзе. Я не просто этого хотела бы, я уже сегодня позвонила в редакцию «Первого канала» вместе со своим директором», — заверила она.

Волочкова указала на то, что их с Цискаридзе судьбы похожи. «Нас обоих незаконно уволили из Большого, сделав все неправильно. Короче, соведущей должна быть я! Вам, мои золотые, со мной будет весело, а без меня — скучно!» — не сомневается балерина.

Ранее сообщалось, что программа с участием Цискаридзе должна выйти в эфир в майские праздники.