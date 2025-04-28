Американский предприниматель Илон Маск, комментируя новинку по внедрению электродов в ткани человеческого мозга, 27 апреля отметил, что такими темпами роботы смогут заменить хирургов в течение пяти лет.

«Роботы превзойдут хороших хирургов-людей в течение нескольких лет, а лучших хирургов-людей — примерно через пять лет», — написал он под постом блогера Марио Науфала об успешных испытаниях робота Hugo.

По мнению Маска, роботы-хирурги способны выполнять трудную, требующую высокой концентрации работу быстрее и качественнее человека.