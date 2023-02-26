Volkswagen пытается противодействовать возможному параллельному импорту своих автомобилей из Китая в Россию. Об этом пишет немецкая газета Handelsblatt со ссылкой на представителя концерна.

В Volkswagen признают, что между Россией и Китаем существуют тесные экономические отношения, в том числе в автомобильном бизнесе. Особенно успешно налажены поставки подержанных автомобилей. Немецкий автопроизводитель не может влиять на бизнес по продаже подержанных автомобилей, потому что они больше не являются его собственностью. Однако китайские дилеры на «сером» рынке теперь могут использовать те же торговые пути для продажи новых автомобилей, произведенных в Китае.

Volkswagen в Китае работает «сравнительно автономно» и имеет лишь ограниченные связи с компанией базирующейся в Вольфсбурге. В немецком Volkswagen не исключают «серый» экспорт, но доказательств того, что поставки автомобилей из Китая в Россию осуществляются в больших масштабах, пока нет.

Офис Volkswagen в Пекине сообщил, что компания ведет черный список автодилеров, которые могут участвовать в экспорте, и им автомобили поставляться не будут. Такие дилеры уже уличались в попытках экспортировать в другие страны в прошлом. Запасные части также не будут продаваться в Россию китайской Volkswagen.

Немецкое правительство ранее пообещало бороться с теневым экспортом санкционных товаров в Россию и пообещало бороться с обходом санкций, прибегая к наказаниям вплоть до уголовного. Берлин намерен обязать всех, кто располагает информацией об обходе санкций, сообщать ее властям под угрозой наказания. Министерство экономики также планирует вводить санкции против организаций и физлиц, которые поставляют произведенные в ЕС санкционные товары в Россию через компании в третьих странах. (moscowtimes.ru)