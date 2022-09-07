Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что война в Украине «входит в критическую фазу» и предупредил о тяжелой зиме для членов военного альянса.

Об этом пишет Bloomberg.

Столтенберг отметил, что зимой вероятны отключения электроэнергии, сбои и, возможно, даже гражданские беспорядки».

«Наше единство и солидарность подвергнутся серьезному испытанию, поскольку семьи и предприятия испытывают резкий рост цен на энергоносители и стоимости жизни, вызванное жестоким вторжением России… Ради будущего Украины и нашего будущего мы должны готовиться к зимней войне и держаться курса», — отметил Столтенберг. (УНИАН)