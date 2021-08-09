Бывшая первая леди США Мелания Трамп нанесла ответный удар историку Майклу Бешлосу, который обвинил ее в разрушении американской истории из-за реставрации Розового сада в Белом доме. На это обратила внимание Daily Mail.

Накануне Бешлос в Twitter назвал результат трудов Мелании «потрошением Розового сада» — по его словам, оно привело к исчезновению целых десятилетий американской истории.

В ответ в официальном аккаунте Мелании появилась фотография сада с другого ракурса, показывающая линию цветущих кустов. По словам госпожи Трамп, Бешлос «доказал свое невежество, показав фотографию на его ранней стадии развития».

«Сад украшен пышущим и ярким цветением роз. А вводящая в заблуждение информация [Бешлоса] позорна, ему никогда нельзя доверять как профессиональному историку», — написала Мелания.

В августе прошлого года Мелания Трамп завершила реставрацию Розового сада Белого дома. За основу обновленного дизайна был взят проект Рейчел Ламберт Мэллон, которая была другом президентской четы Кеннеди и помогала Жаклин Кеннеди реставрировать Белый дом.

Этот шаг был широко осужден — в частности, за то, что ремонт в саду проводили во время пандемии коронавируса.

Сообщалось, что в саду был необходим повторный ремонт — возникли проблемы с дренажем воды. (Gazeta.ru)