Сегодня в Управлении международного военного сотрудничества Министерства обороны был организован брифинг для военных атташе зарубежных стран, аккредитованных в Азербайджанской Республике, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

Начальник Управления международного военного сотрудничества Министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов подробно проинформировал гостей о действиях, совершенных разведывательно-диверсионными группами вооруженных сил Армении на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской государственной границы 27 мая примерно в 03:00, пересечении диверсионными группами нашей государственной границы, предпринятой ими попытке заминировать территории Азербайджана и совершить иные провокационные действия.

Генерал-майор Г.Махмудов отметил, что азербайджанская сторона незамедлительно и объективно проинформировала общественность об инциденте на государственной границе. В отличие от Азербайджана, Армения распространяла опровергающие друг друга дезинформации с целью отвлечь внимание внутренней аудитории и международной общественности от сути данного вопроса.

«Особу отмечу, что провокация Армении носила целенаправленный характер и была совершена в пределах суверенных границ Азербайджанской Республики. Напряженность на армяно-азербайджанской государственной границе должна быть разрешена исключительно путем переговоров, делимитации и демаркации границы», — сказал генерал-майор Г.Махмудов».

В заключение генерал-майор Г.Махмудов ответил на вопросы гостей.