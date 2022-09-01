США советовали Киеву ограничить контрнаступление по целям и территории, чтобы не увязнуть на нескольких фронтах. Для подготовки к маневрам Пентагон провел с украинскими генералами «военные игры» — аналитические учения, которые были призваны помочь ВСУ понять, какие силы необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях, рассказали CNN американские чиновники и украинские источники.
Первоначально украинцы рассматривали возможность более широкого контрнаступления, но затем сузили свою миссию на юге, в Херсонской области, заявили представители США и Украины.
«США и Украина ведут рабочий диалог между военными на нескольких уровнях. Мы не будем комментировать детали этих контактов. В целом, мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются, и защитить свою страну от российской агрессии. Украинцы сами принимают окончательные решения для своих операций», — рассказал бригадный генерал Пэт Райдер.
Западные чиновники говорят об усилении паритета между украинскими и российскими военными. При этом они не решаются назвать украинскую операцию, которая началась в понедельник в Херсонской области, настоящим «контрнаступлением».
Источники в США и Украине сообщают CNN, что более ранние планы украинской операции изначально были более широкими. Они включали в себя более амбициозные цели по возвращению территорий, утраченных в результате российского вторжения за последние шесть месяцев, включая Запорожье. Учения по планированию также помогли США лучше понять, какое оборудование, боеприпасы или разведывательные данные они могут предложить для большей выгоды Украины. (moscowtimes.ru)