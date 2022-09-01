США советовали Киеву ограничить контрнаступление по целям и территории, чтобы не увязнуть на нескольких фронтах. Для подготовки к маневрам Пентагон провел с украинскими генералами «военные игры» — аналитические учения, которые были призваны помочь ВСУ понять, какие силы необходимо собрать, чтобы добиться успеха в различных сценариях, рассказали CNN американские чиновники и украинские источники.

Первоначально украинцы рассматривали возможность более широкого контрнаступления, но затем сузили свою миссию на юге, в Херсонской области, заявили представители США и Украины.

«США и Украина ведут рабочий диалог между военными на нескольких уровнях. Мы не будем комментировать детали этих контактов. В целом, мы предоставляем украинцам информацию, чтобы помочь им лучше понять угрозы, с которыми они сталкиваются, и защитить свою страну от российской агрессии. Украинцы сами принимают окончательные решения для своих операций», — рассказал бригадный генерал Пэт Райдер.