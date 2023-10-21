Уже почти две недели прошло с того дня как террористы ХАМАС начали войну с Израилем. Несмотря на неожиданность нападения ЦАХАЛ довольно быстро с ними справился, была восстановлена линия границы, захвачено оружие и пленные.

С самого начала политики и военные в Израиле говорили о необходимости полного поражения ХАМАС, а это означало наземную операцию. Никакие даже самые мощные авиационные и артиллерийские удары не дадут возможности покончить с этим террористическим вертепом.

Наиболее нетерпеливые, а в Израиле таких хватает, да и других странах они есть, ожидали начала наземной операции в ближайшие часы или дни. Пока же все ее ожидают, а ее все нет. Закономерный вопрос: почему?

Первая и очевидная проблема — организационная. Из-за призыва большого числа резервистов и потока добровольцев оказалось, что к их приему в ряды ЦАХАЛ не готов. Когда открыли тыловые склады, то некоторые оказались пустыми или полупустыми. В результате резервистов старших возрастов отправили обратно домой, чтобы там ожидали вызова. Постепенно проблемы с амуницией разрешились, если по обычным меркам, то довольно быстро, но несколько дней это все-таки заняло.

Вторая, уже чисто военная. Нужно было срочно ликвидировать у террористов известные пусковые ракетные установки и склады ракет и других боеприпасов. Учтем, что большую их часть боевики спрятали под землей. Их нужно было выявить и по возможности разбомбить ударами авиации. За 20 минут и за один день такое не сделать.

Сюда же относятся задачи разрушения известной инфраструктуры террористов и ликвидации их военного и политического руководства. В той или иной степени эта задача выполнена, но, конечно, не до конца.

Хотя Израиль и относительно небольшое по территории государство, но выдвижение армейских подразделений на соответствующие позиции тоже занимает время. При этом военному руководству приходилось учитывать возможность возникновения второго фронта с организацией ХЕЗБОЛЛА на границе с Ливаном. Из пограничной полосы в несколько километров эвакуировали население как на севере, так и на юге. Параллельно решать упомянутые задачи не всегда получалось по разным причинам. При этом эвакуация населения в приоритете, а военным приходилось ждать, так как пропускная способность дорог не бесконечно большая.

При важности организационных и военных проблем наземную операцию в Газе ЦАХАЛ вынужден откладывать по политическим причинам. Причем здесь переплетаются внутриполитические и международные проблемы.

Немецкое издание BILD назвало четыре возможные причины, из-за которых Израиль медлит с наземной операцией в палестинском анклаве.

Во-первых, израильская сторона опасается больших потерь при наступлении, ведь операция в Газе — это городские бои. Более того, анклав испещрен сетью подземных тоннелей, общая протяженность которых по разным оценкам составляет 350-500 км. Для сравнения протяженность московского метро, входящего по этому показателю в первую десятку в мире, около 480 км. Отсюда понятна сложность задачи, встающей перед ЦАХАЛ при вероятной зачистке Газы от террористов.

С другой стороны, уровень чувствительности к потерям в Израиле, всегда довольно высокий, на этот раз сильно понизился. Общество требует покончить с террористами в Газе раз и навсегда. Опыт, причем негативный, каких-то договоренностей с ХАМАС показывает, что desperate diseases must have desperate remedies — тяжелые болезни должны лечиться сильными средствами. Наземная операция представляется именно такими. Все понимают, что война без потерь не бывает. Вопрос только в их снижении до приемлемого уровня.

Во-вторых, необходимо учитывать фактор ХЕЗБОЛЛы. Эта подконтрольная Ирану группировка расположена у северных границ Израиля в Ливане и обладает примерно 100 тысячами ракет и несколькими десятками тысяч подготовленных бойцов, ранее участвовавших в операциях в Сирии и в других регионах. Большая часть ракет и снарядов эффективнее тех, которые использует ХАМАС. Если ХЕЗБОЛЛА вступит в боевые действия, Израилю придется вести войну на два фронта, причем на втором с более серьезным противником. Пока столкновения на севере Израиля носят спорадический характер, но все может измениться в любой момент.

В-третьих, вмешательство Ливана или Ирана предполагает ответные действия со стороны США, что предполагается соответствующими договорами. Однако пройдет несколько дней, прежде чем американские авианосные ударные группы (АУГ) окажутся в зоне боевых действий. Израилю необходимо дождаться американских АУГ у своих берегов и только потом начинать наступление на сектор Газа.

В-четвертых, израильской стороне нужно заручиться поддержкой мировых лидеров. Израиль не может начать штурм в Газе, пока не объяснит партнерам план и цели операции.

К приведенным факторам следует добавить еще один, крайне важный как для Израиля, так и для демократического мира. Это очень чувствительная проблема заложников.

Задача их освобождения настолько приоритетна не только для Израиля, но и для других западных стран, что для ее решения операция в Газе может быть отложена или ее формат, пусть и на начальном этапе, будет изменен. Это Москве наплевать на то, что боевики захватили российских граждан, и судьба их может быть плачевной, для западных стран все совсем наоборот.

Следующая очень важная проблема. Имеет ли израильское руководство четкий план относительно будущего палестинского анклава после завершения военной операции. Если такого плана нет, то никакие военные успехи не приблизят к главной цели — полного разгрома и искоренения ХАМАС в Газе.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант заявил парламентскому комитету по иностранным делам и обороне в Тель-Авиве, что страна не намерена управлять территорией после того, как ее военные операции свернутся.

Как пишет газета The Times of Israel, Галант проинформировал комитет, что военная операция в секторе Газа будет состоять из трех этапов. По его словам, сейчас идет первая фаза, в ходе которой наносятся авиаудары с последующими наземными маневрами с целью уничтожить боевиков и нанести урон инфраструктуре ХАМАС. На втором этапе боевые действия продолжатся, но с меньшей интенсивностью — для ликвидации очагов сопротивления. «Третьим шагом станет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие ответственности с Израиля за повседневную жизнь там».

Как пишет издание Bloomberg, израильские официальные лица неоднократно заявляли, что они не намерены оккупировать Газу, но они также заявляли, что продолжение правления ХАМАС неприемлемо после нападения 7 октября.

Лидер израильской оппозиции Яир Лапид на брифинге в Тель-Авиве предложил вернуть контроль над Газой Палестинской администрации, которая потерпела поражение от ХАМАСА на выборах в 2006 году. «Я думаю, что, в конце концов, лучше всего, чтобы Палестинская администрация вернулась в Газу».

Чиновники администрации Байдена до сих пор избегали публично обсуждать возможные механизмы управления Газой. Советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в эфире телекомпании CBS заявил, что палестинский народ в Газе заслуживает руководства, которое позволит ему жить в мире и безопасности. «На что именно это будет похоже в будущем, я не в состоянии сказать сегодня, но это правильный вопрос, который нужно задать сейчас, по мере развития событий, потому что мы должны думать не только о ближайшей перспективе, но и о долгосрочной тоже».

Судя по всему, проблема заложников является тормозом для начала операции. Как пишут американские и европейские СМИ, ведутся интенсивные и деликатные переговоры с участием Катара, Израиля и Египта. Первым шагом стало освобождение двух американских заложников — матери и дочери из Иллинойса.

Как в Вашингтоне, так и в европейских столицах очень хотят избежать расширения конфликта за пределы Газы. На первый взгляд происходит некоторая консолидация не только арабского, но также и части мусульманского мира в противостоянии Израилю.

Особой воинственностью отличается Иран и ряд стран по совпадению находящихся относительно далеко от Ближнего Востока. Упомянем Афганистан, Пакистан и других.

При этом все прекрасно осознают, что вмешательство третьих стран приведет к очевидному вовлечению США в защиту Израиля и силы сразу становятся несопоставимыми.

Одно дело сотрясать воздух воинственной риторикой и пускать во всех направлениях пену осуждения, а совсем другое начать боевые действия против очень сильных в военном отношении стран как США и Израиль. Пакистанским руководителям стоит больше беспокоиться реакцией соседней Индии, у которой традиционно очень хорошие отношения с Израилем.

Да и иранским аятоллам следует хорошо подумать, перед тем как вступать в войну против столь сильных противников. Конечно, боевиков ХАМАС будут поддерживать деньгами и по возможности поставлять оружие, и Тегеран может заставить организацию ХЕЗБОЛЛА напасть на Израиль, но не больше. Любое более полное вмешательство грозит непоправимыми последствиями для иранского режима. Скорее всего, там решат обойтись вступлением в конфликт своих прокси.

По большому счету правителям в первую очередь арабских стран не стоит защищать террористов. Иранский контроль над ними им угрожает в перспективе не меньше, чем Израилю. Не случайно Египет не пускает на свою территорию жителей Газы. Ведь с женщинами и детьми обязательно проникнут боевики и тогда с ними хлопот не оберешься. Так что правители соседних с Израилем стран совсем не против зачистки Газы израильской армией, хотя на словах они категорически против. Им приходится считаться с настроениями обитателей так называемой арабской улицы, требующих войны до победного конца.

Похоже на то, что наземная операция ЦАХАЛ в Газе все-таки состоится, после того как проблема с заложниками будет либо решена, либо террористы откажутся их освобождать. Вести с ними бесконечные переговоры на этот раз никто не будет.

К этому склоняются и в Вашингтоне. Несмотря на появившиеся сообщения, представитель Белого дома Бен Лаболт заявил, что президент Джо Байден не призывал Израиль отложить наземную операцию в Газе.

Представляется, что наземная операция ЦАХАЛ в секторе все-таки состоится. Ее масштаб и продолжительность будут зависеть от множества факторов, которые сейчас в полной мере учесть невозможно. Тем не менее, вопрос ликвидации террористического анклава должен быть решен, иначе не уменьшится очаг напряженности на Ближнем Востоке и через некоторое время все опять повторится. Только в ухудшенном варианте.