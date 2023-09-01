Глава Индо-Тихоокеанского командования США Джон Аквилино провел встречу с китайскими коллегами на Фиджи в середине августа.

Как передает ТАСС, об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

«Я хотел бы указать, что адмирал Аквилино недавно провел на Фиджи встречу с представителями КНР», — сказал он.

Райдер уточнил, что встреча состоялась на полях конференции по безопасности, в которой принимали участие представители 27 стран.

Конференция по безопасности на Фиджи прошла 16 августа. В ней приняла участие китайская делегация во главе с замначальника Объединенного штаба Центрального военного совета Китая Сюй Цилинем. До этого о встрече представителей США и Китая на этой конференции не сообщалось.

Китайские военные в последние месяцы игнорируют предложения США провести контакты на уровне министров обороны, а также практически на всех других уровнях. Райдер в связи с этим подчеркнул, что США к встречам открыты. «Если такие контакты не происходят, то не по нашей вине», — добавил он.