Украинские военные попросили президента страны Владимира Зеленского посодействовать в пополнении личного состава на фоне продолжающейся войны с Россией, сообщил сам глава государства на брифинге по итогам саммита Крымской платформы.

«Военные обратились ко мне по поводу того, чтобы дать возможность мобилизовать больше людей. Больше пока ничего не могу вам сказать», — ответил Зеленский на вопрос о том, будет ли расширена мобилизация.

Он добавил, что сначала нужно навести порядок в системе военкоматов и военно-врачебных комиссий, сотрудники которых за взятки освобождают украинцев от призыва. «Очень важно в этом вопросе понимать, кто это делает и как. <…> Надо поскорее навести порядок, а уже потом начинать разговор, как увеличить [призыв], кем и чем», — отметил Зеленский.

Военное положение в Украине было введено в день российского вторжения — 24 февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Действие этих документов неоднократно продлевалось. В настоящее время проживающим в Украине военнообязанным мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещено выезжать за границу. Но есть исключения.

17 августа Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов по результатам проверки на коррупцию. Он рекомендовал назначить на освободившиеся места боевых офицеров, прошедших через фронт.

«Управлять этой системой должны люди, которые точно знают, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — заявил Зеленский. (moscowtimes.ru)