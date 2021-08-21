Посольство Великобритании в Киеве сообщило о прибытии военных Великобритании в Украину для принятия участия в торжествах ко Дню Независимости Украины.

«Британские военные прибыли в Украину, чтобы засвидетельствовать поддержку и дружбу между нашими странами как на земле, так и в небе. Армейский оркестр выступит на концерте вместе с президентским и другими военными оркестрами 23 августа в парке Тараса Шевченко, начало в 16:00», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные Великобритании также примут участие в параде ко Дню независимости Украины. (News-Front.info)