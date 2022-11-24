Начался визит военных атташе дипломатического корпуса, аккредитованного в Азербайджане, на высоту Сарыбаба Лачынского района.

Как передает командированный в Лачын сотрудник Report, они побывают на территории обнаружения мин, установленных незаконными армянскими вооруженными формированиями на данной высоте.

Отметим, что в результате работ по разминированию, проводимых инженерно-саперными подразделениями азербайджанской армии, 21 ноября обнаружено минное поле, усеянное противопехотными минами, которые были установлены незаконными армянскими вооруженными формированиями.

В результате проведенных на территории мероприятий обнаружено и обезврежено с соблюдением мер безопасности 350 противопехотных мин типа ПМН-Э, произведенных в Армении в 2021 году.