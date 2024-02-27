Военнослужащий американских ВВС поджег себя перед посольством Израиля в Вашингтоне, сообщают экстренные службы США. Перед тем, как это сделать, он начал кричать «Свободу Палестине!»
Сотрудники Секретной службы США потушили огонь, пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии, сообщили в городской пожарной службе.
Позже Пентагон объявил, что военнослужащий скончался в госпитале.
Американские СМИ со ссылкой на представителя ВВС США сообщили, что поджегший себя мужчина находился на действительной военной службе.
Полицейское управление Вашингтона, американская Секретная служба и другие правоохранительные органы ведут расследование.
В заявлении полиции Вашингтона говорится, что инцидент произошел около 13:00 по местному времени на улице Интернешнл-драйв.
Кроме посольства Израиля, в этом районе находятся дипломатические представительства нескольких государств, в том числе Египта, Марокко, Нигерии, Бангладеш и Сингапура. Район расположен в 6 км от Белого дома.
Как сообщают американские СМИ, перед тем, как поджечь себя, мужчина говорил, что «больше не хочет участвовать в геноциде», а затем начал кричать «Свободу Палестине!». (bbc.com)