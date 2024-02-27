Военнослужащий американских ВВС поджег себя перед посольством Израиля в Вашингтоне, сообщают экстренные службы США. Перед тем, как это сделать, он начал кричать «Свободу Палестине!»

Сотрудники Секретной службы США потушили огонь, пострадавшего доставили в больницу в критическом состоянии, сообщили в городской пожарной службе.

Позже Пентагон объявил, что военнослужащий скончался в госпитале.

Американские СМИ со ссылкой на представителя ВВС США сообщили, что поджегший себя мужчина находился на действительной военной службе.

Полицейское управление Вашингтона, американская Секретная служба и другие правоохранительные органы ведут расследование.

В заявлении полиции Вашингтона говорится, что инцидент произошел около 13:00 по местному времени на улице Интернешнл-драйв.

Кроме посольства Израиля, в этом районе находятся дипломатические представительства нескольких государств, в том числе Египта, Марокко, Нигерии, Бангладеш и Сингапура. Район расположен в 6 км от Белого дома.