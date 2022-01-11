В результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении днем 11 января на Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, погиб наш военнослужащий сверхсрочной службы, солдат Назаров Аяз Азер оглу.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

«Руководство Министерства обороны выражает глубокие соболезнования родным и близким шехида! В результате соответствующих мер, принятых подразделениями Азербайджанской Армии, противник был подавлен. Вся ответственность за возникшую очередную напряженность лежит на военно-политическом руководстве Армении», — говорится в сообщении.