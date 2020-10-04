Военное командование Азербайджана обратилось к находящемуся в оккупации мирному населению

Военное командование Азербайджана обратилось к находящемуся в

оккупации мирному населению, сообщает министерство обороны.

«Обращаясь к гражданам армянской национальности нашей страны, проживающим в населенных пунктах в зоне боевых действий, военное командование Азербайджана заявляет, что азербайджанская армия не берет на прицел мирное население, гражданские объекты и инфраструктуру. Мишенью азербайджанской армии являются огневые позиции, военные объекты и военная инфраструктура на оккупированных территориях. В этой связи призываем гражданское население, проживающее в этих районах, держаться подальше от зоны боевых действий. Заявляем, что нами будут созданы соответствующие условия для того, чтобы оно не пострадало от тяжелых боев и было беспрепятственно эвакуировано из этого района. С гражданскими лицами будут обращаться в соответствии с требованиями Женевской конвенции, их права будут обеспечены», — говорится в сообщении.