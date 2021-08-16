Афганская тема вновь восстановила свои позиции в шорт-листе повестки дня СМИ.

Не бывает ни дня, чтобы не было сообщений о новых подробностях этого процесса. А подробности таковы, что талибы постепенно берут под свою контроль новые области страны.

США уже заявили, что выведут свои войска из этой страны и можно сказать, что уже вывели. В свое время они подготавливали в специальных лагерях афганских моджахедов против советской оккупации. Под давлением мирового сообщества и моджахедов советские войска были вынуждены покинуть страну.

После этого эти же моджахеды начали воевать уже со Штатами. Вот теперь, ничего не добившись, те же американцы также решили покинуть Афганистан.

Сейчас в этой стране заметны два геополитических вектора – Турция и Россия, при одном условии, что последняя пока держится в стороне.

По сведениям российских источников, президент Турции Эрдоган на днях выразил желание встретиться с лидерами талибов, чтобы сохранить свой контингент в Афганистане. По сообщениям этих же источников, талибы не согласны с этим, они требуют вывода всех иностранных войск…

Афганистан мы всегда называли военным и геополитическим болотом. Этот народ кроме того, как выращивать наркотики и воевать, ничего другого не умеет. Тут вспоминается одна интересная деталь. Покойный историк Зия Буниятов говорил, что, когда советские войска вошли в Афганистан, он отправил телеграмму в Кремль. В которой он предупреждал, что пока никому не удалось победить этот народ.

Конечно, мы не историки и не знаем, насколько это верно. Другие историки поговаривают, что якобы Надир шаху это удавалось.

Но дело не в этом. А в том, что слова азербайджанского историка подтвердились – сломать сопротивление афганцев не удалось даже группе государств.

Признаться, нас больше интересует участие Турции в этом процессе. Думается, что лучше будет, если изменится направление турецкого вектора. Анкара должна покинуть эту страну, взамен этого должна усилить свое участие в центральноазиатских странах.

Нам кажется, что это было бы самым верным выбором. Заметим, что еще в девяностые годы прогнозировалось, что эти страны перейдут под турецкий контроль. Сейчас само время предоставляет шанс для этого. Понятно, что просто так процесс не пойдет; центральноазиатские страны ждут конкретных дивидендов от отношений с Турцией. Этим дивидендом могла быть защита их территориальной целостности.

Думается, что это прагматичный подход. Времена романтического туранизма прошли. Конечно, культура и культурные ценности также важный фактор. Но у политики есть законы, и они в большей степени скорее материальные, чем духовные.

Кроме того, тут напрашивается некоторая аналогия. США проиграли все войны за пределами собственных границ. Вьетнам, Корея и, наконец, Афганистан. Наверное, это есть также некоторая закономерность.

Анкара не сильнее США и турецким войскам нечего делать в Афганистане. Безусловно, турки являются мусульманами и это весьма важный фактор в отношениях даже с талибами. Но у всех мусульманских народов есть свои государства. Поэтому вряд ли талибы согласятся с присутствием турецких войск в своей стране.

Между прочим, Азербайджан также имеет ограниченный контингент в Афганистане. Думается, что мы также должны вывести свой контингент из этой страны. Мир находится перед новой перегруппировкой. Непонятно, в какую сторону повернется вектор их интересов. Поэтому мы не должны лениво следить за этим процессом, наоборот, должны действовать оперативно. Хоть мы и являемся мусульманами, но для талибов наш контингент также вражеский, потому что воевал на стороне международного контингента.