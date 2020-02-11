Во всем виноват Запад!

В одном южном городе прошли парламентские выборы. Их результаты сильно разозлили страны, завидующие темпам развития его экономики. Особенно возмущались европейцы и иные представители западной цивилизации, которые посмели даже составить критические отчеты. Мол, не соответствовали выборы нормам их демократии. Но, во-первых, пусть им всем поперек горла станут все те кебабы, что они тут кушали!

А во-вторых, разве кто-то виноват в южном городе, что у них с представителями Запада разные представления о демократии?! Нет, это проблема Запада, которому нужно подтягиваться до южногородских демократических традиций. Приведу конкретный пример. Пришел на избирательный участок в южном городе молодой человек. Он возмущался тем, что в списках голосующих значилась и фамилия его отца. «Но ведь мой папа скончался! Я уже похоронил его, справил сороковины, годовщину смерти, надгробную плиту уже на могиле установил. Почему покойник в ваших списках значится, как живой человек?», — кричал молодой человек.

Его повышенная эмоциональность вызвала удивление у бывалых членов избиркома. «Как вам не стыдно?! Память о родителях должна вечно жить в сердцах их детей. Вот вы считаете своего отца умершим, а для нас он вечен. И имя его, соответственно, навечно внесено в списки голосующих», — заявили они опешившему гражданину. Вот где, в какой Европе, на каком диком Западе можно было бы услышать такой чудесный диалог?! Отстают они от южного города, причем безнадежно. И по причине этого отставания зародилась в их душах зависть.

Впрочем, не только у них. Завидовали южногородцам всем миром. В частности, беженцам и вынужденным переселенцам, что до сих пор ютились в общежитиях южного города. И южногородскому социальному равенству весь мир также завидовал. Ведь, если у одного местного нувориша сын носит часы за два миллиона местных тугриков, а у 9 остальных часов нет вовсе, то в среднем получается, что каждый из 10 среднестатистических южногородцев является обладателем часов за 200.000 тугриков.

Такая же арифметика и с квартирами, машинами, зарплатами. Как такому изобилию и достатку можно не завидовать? Вон, в соседней стране, которая оккупировала пятую часть южногородских земель, такого нет. Там вообще голод, холод, разруха царят. По крайней мере, именно об этом уже на протяжении не одного десятка лет пишут южногородские СМИ. Там даже жанр целый создан — «соседеведение».

И новые поколения специалистов этого жанра сейчас строчили опусы о том, что прошедшие тут выборы в парламент нанесли еще один разящий удар по противнику, которому не остается ничего иного, кроме как завидовать молча, глядя на очередной рывок к демократии в южном городе. Наиболее ушлые акулы пера умудрились доказать связь между странами Запада и тем государством, что оккупировало пятую часть южногородских земель.

Мол, обнаружен тайный союз завистников, очернителей наших успехов. Это они, по мнению местных авторов, проталкивали в местный парламент своих ставленников, вызывавших откровенное презрение местного населения. Это они заставляли наиболее прытких и опасных для «тапшованных фаворитов» кандидатов в депутаты сниматься с выборов. Это они, кто бы сомневался, вбрасывали бюллетени в урны, фальсифицируя итоги выборов.

Я уже не говорю о том, что непогоду в день голосования также устроили многочисленные завистники из-за рубежа! Они же не могли, в силу своей ограниченности, придумать такое местное ноу-хау, как няня-технология. Суть ее состояла в запечатленных на видео и выложенных в сеть картинах массовой погони кандидатов в депутаты за руками и ногами местных бабушек. Как не завидовать южному городу, где были применены такие предвыборные технологии?!

И так было всегда. Даже в ту пору, когда южный город входил в состав огромной империи. Южногородцы прекрасно помнят, как в телевизионном эфире им сообщали о том, сколь коварные планы насчет их империи имеются у коварных заокеанцев. «Неспокойно нынче на берегах Потомака. Кое-кто в Пентагоне продолжает бряцать заржавелым оружием холодной войны. Нелишне напомнить этим горе-воякам: «Не сядьте в лужу, господа!»»,- эти слова имперского пропагандиста оказались пророческими.

В лужу кое-кто сел. Правда, это были не заокеанцы, но суть же дела в ином. Зависть и коварство оставались главными орудиями борьбы многих стран, завидующих успехам всех, кто некогда был частью рухнувшей империи. В том числе завидовали и южному городу. Но, тут к этому привыкли. И потому предпочитали не обращать внимания на критиков, а жили в рамках особой, местной демократии. В рамках которой в числе депутатов нового созыва оказались многие из тех, кто героически голосовал за самороспуск. Ну как не завидовать таким чудесам?!