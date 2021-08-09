В российском городе Владикавказ девять человек с коронавирусом COVID-19 погибли в больнице из-за нехватки кислорода вследствие поломки оборудования. Об этом в понедельник, 9 августа сообщает ТАСС со ссылкой на минздрав республики Северная Осетия.

«Девять пациентов с коронавирусом погибли из-за нехватки кислорода в республиканской клинической больнице Владикавказа. Там сегодня произошла поломка кислородной системы», – говорится в сообщении.

По словам собеседника, инцидент произошел в Республиканской клинической больнице скорой помощи.

«Всего в реанимации находился 71 человек, не все из них были на кислороде», – добавили в ведомстве.

Как уточнил врио главы республики Сергей Меняйло, причиной поломки кислородной системы в медучреждении стал порыв трубы под землей.