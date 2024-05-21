В Польше арестовали девять человек по подозрению в диверсиях по заказу российских спецслужб, заявил премьер-министр страны Дональд Туск.

«Это касается избиений, поджогов и попыток поджога», — уточнил Туск. Среди арестованных — граждане Украины, Беларуси и Польши. По словам польского премьера, это наемные люди, иногда «из криминального мира».

Туск напомнил о недавнем случае во Вроцлаве на западе Польши, где была пресечена попытка поджога завода по производству красок. Поджог, «вне всяких сомнений, был заказан российскими спецслужбами», считает польский премьер. По его словам, ситуация очень серьезная, а подобные диверсии также были зафиксированы в Литве, Латвии и Швеции.

Ранее президент Польши Анджей Дуда назвал серию больших пожаров, вспыхнувших в течение нескольких дней, «попыткой дестабилизировать ситуацию» в стране. Тогда же глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севьера допустил, что к происходящему могут иметь отношение иностранные спецслужбы.

До этого, по данным Financial Times, разведки стран Евросоюза предупредили свои правительства, что российские власти готовят диверсии на территории Европы. Речь идет о взрывах, поджогах и нанесении ущерба европейской инфраструктуре с помощью российских агентов и доверенных лиц.

Кроме опасений по поводу возможных диверсий, Россию также обвиняют в масштабных хакерских атаках и кампаниях по дезинформации. Действия Москвы не следует рассматривать отдельно друг от друга, так как цель России — оказать максимальное давление «по всем направлениям», отметил в разговоре с FT представитель западной разведки.

По его словам, президент РФ Владимир Путин чувствует себя «смелее» и будет стараться искать возможности нанести максимальный вред на нескольких фронтах, будь то кампании по дезинформации, саботаж или хакерские атаки.

Возросшая агрессия со стороны российской разведки также отражает желание реабилитироваться после самого сильного со времен распада СССР провала. В течение нескольких недель после начала российского вторжения в Украину в Европе было раскрыто более 600 офицеров разведки, действовавших под дипломатическим прикрытием.

В недавнем отчете аналитиков Королевского объединенного института оборонных исследований Великобритании отмечается, что Москва предпринимает новые попытки внедрить своих агентов в Европе, использую диаспоры и организованные преступные группировки. (moscowtimes.ru)