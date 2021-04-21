Во Франции заявили о пике третьей волны эпидемии COVID-19

«Спустя неделю после каникул (пасхальных — ред.) и недели с половиной после введения дополнительных ограничительных мер эффекты оказались ощутимы… В настоящее время стало немного меньше госпитализированных пациентов (с коронавирусом — ред.), чем на прошлой неделе, а также меньше людей, которые проходят лечение в реанимациях… Кажется, что мы достигли пика или, вероятно, близки к тому, чтобы скоро его пройти», — сообщил Атталь в ходе брифинга в среду.

Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что эпидемия COVID-19 в стране в последние пять дней стала ослабевать, новых случаев заражения становится меньше, однако это снижение остается хрупким.