Во Франции заявили о пике третьей волны эпидемии COVID-19

Третья волна эпидемии коронавируса во Франции, вероятно, достигла пика или скоро его пройдет, заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.
«Спустя неделю после каникул (пасхальных — ред.) и недели с половиной после введения дополнительных ограничительных мер эффекты оказались ощутимы… В настоящее время стало немного меньше госпитализированных пациентов (с коронавирусом — ред.), чем на прошлой неделе, а также меньше людей, которые проходят лечение в реанимациях… Кажется, что мы достигли пика или, вероятно, близки к тому, чтобы скоро его пройти», — сообщил Атталь в ходе брифинга в среду.
Ранее министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что эпидемия COVID-19 в стране в последние пять дней стала ослабевать, новых случаев заражения становится меньше, однако это снижение остается хрупким.
| 2021-04-21T16:49:58+04:00 21 апреля 2021, 18:15|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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