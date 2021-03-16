Во Франции выявили штамм коронавируса, который не определяется ПЦР-тестом

Во французском регионе Бретань у восьми пациентов одной из больниц выявлено заражение новым штаммом коронавируса COVID-19, сообщило Министерство здравоохранения Франции. Этот штамм не определяется при помощи обычных ПЦР-тестов — у зараженных этим штаммом были симптомы заболевания, но мазки показывали отрицательные результаты. Для диагностирования заражения этой разновидностью вируса может понадобиться серологический анализ крови.

«Первые анализы этого нового варианта вируса не позволяют сделать вывод ни о повышенной серьезности или агрессивности по сравнению с традиционным вирусом»,— говорится в сообщении министерства. Сейчас медики проводят углубленные исследования, чтобы лучше понять этот штамм и его влияние. Также еще предстоит проверить реакцию мутации на вакцины и антитела.

По последним данным, во Франции выявлено более 4,1 млн заразившихся и почти 91 тыс. летальных исходов. В стране продолжают действовать основные ограничительные меры и комендантский час. (kommersant.ru)