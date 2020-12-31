Во Франции выявили первый случай заражения новым штаммом коронавируса

Французские медики зафиксировали первый случай заражения в стране новым штаммом коронавируса у мужчины, вернувшегося из ЮАР. Об этом в четверг сообщил телеканал BFM, передает ТАСС.

По его данным, новая разновидность коронавируса была выявлена в среду у человека, который вернулся из ЮАР, он проживает в департаменте Верхний Рейн на границе со Швейцарией.

Как сообщает телеканал, мужчина по возвращении в страну обнаружил у себя симптомы заражения, поэтому сдал тест в одной из лабораторий Швейцарии. Результаты анализа оказались положительными, а дополнительное исследование подтвердило, что речь идет о версии 501.V2, которая стала причиной очередной волны эпидемии в ЮАР.

В настоящее время мужчина не имеет симптомов заболевания, он находится на самоизоляции в своем доме. Минздрав также подчеркивает, что этот человек не имел незащищенных контактов с другими людьми.

Власти ЮАР объявили 21 декабря, что начавшаяся в стране вторая волна эпидемии вызвана мутацией коронавируса, получившей название 501.V2. Штамм был обнаружен около двух месяцев назад в южном округе Нельсон Мандела Бей на побережье Индийского океана. По словам местных ученых, новый штамм является более агрессивным и поражает в основном молодых людей.