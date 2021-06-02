Критическое издание книги Mein Kampf («Моя борьба»), разоблачающее расистскую и антисемитскую идеологию Адольфа Гитлера, вышло в среду во Франции, оно вызывает большой интерес, сообщили РИА Новости в пресс-службе французского издательства Fayard.

«Это научное издание вызывает большой интерес благодаря системе ответственности и этичности, введенной Fayard. По-видимому, уже существует ряд предварительных заказов, по словам продавцов книжных, которые считают это критическое издание очень важным для деконструкции текста Гитлера», — отметили в пресс-службе издательстве Fayard, которое издало книгу.