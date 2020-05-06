Во Франции выльют 10 миллионов литров пива

Во Франции производители выльют 10 миллионов литров пива из-за резкого падения спроса на фоне пандемии, сообщает Эхо Москвы.

В профсоюзе отметили, что внезапное закрытие кафе и ресторанов, отмена фестивалей и ярмарок, а также прекращение туристической деятельности привели к просрочке большого объема напитка, уже разлитого в бочки.

Утилизация пива также приведет к тратам со стороны компаний. Речь идет о потере нескольких миллионов евро. Пивовары обратились за помощью к правительству, указывая на пример европейских виноделов, которые направили аналогичный запрос в Брюссель.