Во Франции выльют 10 миллионов литров пива

Во Франции производители выльют 10 миллионов литров пива из-за резкого падения спроса на фоне пандемии, сообщает Эхо Москвы.

В профсоюзе отметили, что внезапное закрытие кафе и ресторанов, отмена фестивалей и ярмарок, а также прекращение туристической деятельности привели к просрочке большого объема напитка, уже разлитого в бочки.

Утилизация пива также приведет к тратам со стороны компаний. Речь идет о потере нескольких миллионов евро. Пивовары обратились за помощью к правительству, указывая на пример европейских виноделов, которые направили аналогичный запрос в Брюссель.

| 2020-05-06T03:02:03+00:00 6 мая 2020, 08:30|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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