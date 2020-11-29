Во Франции спасли 45 мигрантов, пытавшихся пересечь Ла-Манш на лодке

Французские морские службы спасли 45 мигрантов, которые пытались на лодке пересечь Ла-Манш. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на префектуру зоны Ла-Манша и Северного моря.

По информации властей, среди мигрантов были дети и беременная женщина. Нелегалы были задержаны патрульной службой в субботу, 28 ноября, недалеко от Дюнкерка (север Франции). В срочном порядке их доставили в Кале, где медики оказали им необходимую помощь. Никто из мигрантов не пострадал.

«Мигранты, планирующие пересечь пролив, где погодные условия бывают крайне сложными, должны понимать, что это опасно», — подчеркнули в префектуре.

С начала января более 800 мигрантов были задержаны властями Франции при попытке пересечь Ла-Манш.