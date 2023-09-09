Утром в субботу было совершено нападение на посольство Ирана во Франции. Об этом сообщает иранское агентство mehrnews.

Как сообщает издание, подожжена дверь в задней части здания диппредставительства.

По данному факту начато расследование.

«В соответствии с Венской конвенцией полиция и силы безопасности Франции обязаны обеспечивать безопасность дипломатических объектов, принадлежащих Исламской республике Иран, однако они не выполнили своих обязанностей», — пишет иранское издание.

Французские власти и даже официальные СМИ пока не прокомментировали этот инцидент.