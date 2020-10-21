Во Франции СМИ получило угрозы после публикации карикатуры Charlie Hebdo

Издание опубликовало карикатуру журнала на первой полосе в воскресенье на фоне резонансного убийства учителя истории. Заголовок первой полосы состоит из одного слова: «Чудовищно!».

«На (публикацию – ред.) был огромный отклик, в основном в социальных сетях. Было 99,99% положительных отзывов («Браво!», «Выстоим», «Гордимся»), но и некоторое число угроз. Это четыре или пять недвусмысленных сообщений в Facebook», — заявил в эфире телеканала BFMTV журналист Кристоф Эриго.

По словам главреда издания, при помощи публикации в редакции хотели «сказать «нет» варварству, снова выразить поддержку свободе слова, республиканским ценностям и светскому характеру государства». При этом он подчеркнул, что в издании всегда уважительно относились к вере и «связи каждого с духовным».(РИА Новости)