Во Франции СМИ получило угрозы после публикации карикатуры Charlie Hebdo

Региональная французская газета Nouvelle République получала угрозы после публикации карикатуры на пророка Мухаммеда сатирического журнала Charlie Hebdo, редакция подала жалобу, заявил главный редактор издания.
Издание опубликовало карикатуру журнала на первой полосе в воскресенье на фоне резонансного убийства учителя истории. Заголовок первой полосы состоит из одного слова: «Чудовищно!».
«На (публикацию – ред.) был огромный отклик, в основном в социальных сетях. Было 99,99% положительных отзывов («Браво!», «Выстоим», «Гордимся»), но и некоторое число угроз. Это четыре или пять недвусмысленных сообщений в Facebook», — заявил в эфире телеканала BFMTV журналист Кристоф Эриго.
По словам главреда издания, при помощи публикации в редакции хотели «сказать «нет» варварству, снова выразить поддержку свободе слова, республиканским ценностям и светскому характеру государства». При этом он подчеркнул, что в издании всегда уважительно относились к вере и «связи каждого с духовным».(РИА Новости)