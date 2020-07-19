Во Франции с 20 июля штраф за отсутствие маски в общественных местах составит €135

Власти Франции с 20 июля введут штраф в размере €135 за отсутствие маски в закрытых общественных пространствах, в частности в магазинах. Об этом сообщила в воскресенье газета Le Parisien.

Как ожидается, во вторник министр здравоохранения страны Оливье Веран представит точный список общественных мест, где вводится обязательное ношение маски. По информации издания, специалисты Минздрава предложили распространить это правило на торговые центры, закрытые рынки, музеи, банки, парковки закрытого типа. При этом аналогичный штраф уже действует для пассажиров общественного транспорта, не имеющих при себе маску. В других случаях ношение маски носит в настоящий момент рекомендательный характер.

Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс, выступая в Сенате, заявил, что с начала следующей недели на всей территории страны вводится обязательное ношение масок в общественных местах закрытого типа. После публикации соответствующего декрета в общественных помещениях будут проходить необъявленные проверки.(ТАСС)