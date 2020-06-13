Во Франции проверят антисемитские лозунги на акции против расизма

Информация об антисемитских лозунгах и расистских выкриках в ходе манифестации против расизма и полицейского насилия в Париже передана в прокуратуру. Об этом 13 июня сообщает Francetvinfo.

По его данным, антисемитские выкрики были адресованы активистам акции «Идентификации поколений».

Накануне журнал Valeurs actuelles опубликовал запись, на которой видно, как представитель праворадикальной группировки «Идентификация поколений» на крыше одного из домов в Париже разворачивает плакат с призывом к «справедливости для жертв расизма против белых».

При этом рядом с оператором неизвестный несколько раз выкрикнул антисемитское оскорбление.

В обсуждении видеоролика многие допускают, что кричавший мог оказаться провокатором, но другие обращают внимание, что никого из присутствовавших рядом с ним не смутили подобные выкрики и никто не сделал мужчине замечание (iz.ru)