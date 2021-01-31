Во Франции прошли манифестации против искусственного оплодотворения

Тысячи жителей Франции вышли в воскресенье на улицы городов в знак протеста против законопроекта о биоэтике, дающего право на репродуктивные технологии для однополых пар и одиноких людей в отсутствие отца. Организатором акций выступила ассоциация La Manif pour Tous («Манифестация для всех»).

Как сообщили устроители, главный митинг в этот день прошел в Париже. Более 5 тыс. демонстрантов собрались в воскресенье днем у здания министерства здравоохранения, чтобы потребовать от властей отказа от данного законопроекта. Многие участники протеста держали в руках плакаты с надписями «Свобода, равенство, отцовство», «Мы хотим лучшего мира».

Участники шествия разошлись во взглядах на проблему: одни считают, что искусственное оплодотворение следует запретить совсем, другие же допускают подобную процедуру, но лишь при наличии официального подтверждения брака между мужчиной и женщиной.

2 февраля Сенат (верхняя палата парламента Франции) должен рассмотреть во втором чтении законопроект о биоэтике, одним из положений которого является разрешение процедуры искусственного оплодотворения для однополых пар и одиноких людей. (ТАСС)