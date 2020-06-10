Во Франции от коронавируса погибли более 29 тысяч человек

Число погибших в результате заражения коронавирусом во Франции достигло 29319 человек, в реанимации остаются 933 пациента, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление минздрава страны.

«С первого марта во Франции умерли 29319 человек, из них 18935 скончались в больницах», — сообщили в министерстве.

По данным ведомства, в настоящее время в больницах Франции остаются 11678 человек, из низ 933 — в реанимации.

Всего с начала пандемии во Франции были госпитализированы с диагнозом COVID-19 более 102,9 тыс. человек. Выздоровели почти 72 тыс. пациентов.