Президент Конституционного совета Франции Лоран Фабиус в понедельник объявил окончательный список кандидатов на президентских выборах, которые пройдут в апреле, в него вошли 12 политиков.

В списке кандидатов — действующий президент Франции Эммануэль Макрон, кандидат от правоцентристской партии «Республиканцы» Валери Пекресс, приверженец крайне правых взглядов Эрик Земмур, основавший партию «Отвоевание», лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, глава левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон, национальный секретарь Коммунистической партии Фабьен Руссель, лидер правой партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян.

За президентский пост также будут бороться мэр Парижа Анн Идальго, баллотирующаяся от партии «Социалисты», член партии «Европа — Экология — Зеленые» Янник Жадо, троцкист, кандидат от партии «Рабочая борьба» Натали Арто, депутат Жан Лассаль, политик крайне левых взглядов Филипп Путу.

Для того, чтобы участвовать в президентской гонке, до 4 марта кандидаты должны были предоставить в Конституционный совет более 500 подписей избранных должностных лиц в свою поддержку.

Первый тур выборов президента Франции пройдет 10 апреля, второй намечен на 24 апреля.