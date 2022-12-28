Глава Министерства обороны Франции Себастьян Лекорню прокомментировал итоги своего визита в Киев. Об этом он написал в официальном аккаунте в социальной сети Twitter.

Лекорню рассказал, что вместе с украинским коллегой Алексеем Резниковым изучил потребности Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он обещал продолжить оказывать военную поддержку ВСУ в 2023 году. Министр обороны напомнил, что Франция поставляет оружие Киеву с начала спецоперации России.

Глава Минобороны Франции добавил, что обсудил с Резниковым «тактические и стратегические вопросы». Лекорню добавил, что Париж обладает фондом в 200 миллионов евро, что позволяет ему осуществлять прямые закупки оборудования у французских производителей. Министр также обещал провести ремонт военного оборудования, которое уже поставили Киеву.