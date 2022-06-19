Французские избиратели приступают в воскресенье к голосованию во втором туре парламентских выборов, чтобы окончательно решить судьбу депутатских мандатов в XVI легислатуре Пятой республики, передает ТАСС, так в официальных документах будет именоваться новый состав Национального собрания, нижней палаты французского парламента.

Состоящая из 577 депутатов, она избирается по одномандатным округам на материковой части страны и на ее заморских территориях. Чтобы занять парламентское кресло, политику необходимо получить более половины голосов избирателей. Лишь немногим кандидатам удалось добиться победы уже в первом туре, который проходил 12 июня. В подавляющем же большинстве округов проводится второй тур, в который вышли претенденты, показавшие лучшие результаты по итогам предыдущего голосования.

Основная борьба за мандаты развернется между двумя политическими силами. Это президентский блок «Вместе!» (правящее движение «Ренессанс» и его центристские союзники). В первом туре, по официальным данным, он получил 25,75% голосов.

Его главный соперник — оппозиционный «Новый народный экологический и социальный союз» (левое движение «Неподчинившаяся Франция», Соцпартия, Французская компартия и объединение «Европа — Экология — «Зеленые»). В минувшее воскресенье за левых голосовали 25,66% избирателей. Оппозиция оспаривает этот результат, по ее собственным подсчетам, левый альянс завоевал больше голосов — 26,8%.