Во Франции еще 44 человека умерли от коронавируса

Число скончавшиеся от коронавируса во Франции за сутки возросло на 44 человек и составляет 29065, сообщает РИА Новости со сылкой на министерство здравоохранения страны.

«С начала эпидемии во Франции умерли 29065 человек, 18715 скончались в больницах, 10350 — в социальных и медико-социальных учреждениях», — говорится в коммюнике.

Отмечается, что данные по смертям, зафиксированным в социальных и медико-социальных учреждениях, приводятся по состоянию на 2 июня. Обновленные данные будут обнародованы 9 июня.

В больницах находятся 13 101 человек (неделю назад это число составляло 15208 человек). За последние сутки в больницы поступили 195 пациентов.

Число больных, находящихся в реанимации, снизилось до 1163. За последние 24 часа в реанимацию поступили 23 человека. Общее число пациентов реанимации снизилось на 47 по сравнению со средой.