Власти Франции арестовали французских и китайских руководителей компании Ommic за передачу Китаю и России секретных технологий, использующихся в военной отрасли. Также были арестованы акции Ommic, которая оказалась под контролем китайского бизнесмена.

Об этом сообщает газета Le Parisien со ссылкой на результаты расследования французских властей и решения судов.

Ommic — одна из немногих европейских компаний, выпускающих полупроводники. Она научилась делать сверхмощные высокопроизводительные чипы, которые применяются в оборудовании для 5G, спутниках, а также в радарах на танках и истребителях, системах наведения ракет. Такие технологии тщательно охраняются, а их экспорт контролируется.

Тем не менее выяснилось, что Ommic оказалась под контролем китайского бизнесмена Руоданя Чж., проживающего в Пекине и имеющего, как пишет Le Parisien со ссылкой на следственные органы, «связи с оборонной промышленностью своей страны». В 2018 г. он купил 94% акций Ommic через созданный во Франции инвестфонд, стал ее президентом, а управляющим директором сделал французского инженера Марка Р. Также он ввел в руководство своих людей — племянника и давно проживающую во Франции китаянку.

По информации следователей, Руодань пытался завладеть ноу-хау и передать Китаю современные технологии, разработанные в Ommic, а также «продублировать» ее, создав аналогичную компанию в Китае. Марк Р. разработал ряд обходных схем для поставки мощных чипов и информации о секретных технологиях в Китай и Россию. В первом случае они экспортировались китайским государственным оружейным компаниям с помощью поддельных счетов-фактур и технических деклараций.

Марк Р. рассказал следователям, что Руодань также заставлял компанию продавать в Китай разрешенные к экспорту полупроводники по заниженным ценам. Из-за этого финансовое положение Ommic осложнилось, что заставило Марка Р., по его словам, искать возможности для экспорта в Россию. Хотя поставки ей были запрещены французскими санкциями, введенными после аннексии Крыма в 2014 г.

По оценкам следователей, Россия приобрела полупроводники двойного назначения на общую сумму 11,8 млн евро. Сложная схема предполагала их поставку через Китай. Кроме того, были проложены маршруты через Литву, Индию и Турцию. Чипы и технологическая информация попадали к российской государственной компании, производящей вооружение, утверждают следователи.

По их данным, Марк Р. даже лично доставлял микросхемы российским заказчикам — во время поездки в Грецию или отправлял посылкой из своего города под чужим именем. Подобная деятельность продолжалась даже после вторжения России в Украину — вплоть до марта 2023 г., когда были арестованы девять сотрудников компании, включая двух французских топ-менеджеров и двух китайских. В это время Ommic разрабатывала новый маршрут в Россию, используя в качестве посредника подставную компанию, созданную Руоданем в Бельгии.

Суд постановил конфисковать принадлежащий ему пакет акции Ommic, чтобы компания перешла под контроль французского правительства. (moscowtimes.ru)