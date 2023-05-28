В эти минуты выигравший во втором туре президентских выборов Раджеп Тайип Эрдоган выступает перед своими сторонниками в столице страны Анкаре. Ранее он выступил в Стамбуле. Он поднялся на балкон с песней «Duyanlara Duymayanlara» на устах.

***23:52

Турецкий народ ждет балконную речь вновь избранного президента Турции Раджепа Тайипа Эрдогана.

Президентские и парламентские выборы в Турции завершились очередной победой действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана и его Партии справедливости и развития.

Добавив еще одну победу к своим двум десятилетиям побед, президент Реджеп Тайип Эрдоган выиграл у своего оппонента Кемаля Кылычдароглу, получив 52,13% голосов избирателей.