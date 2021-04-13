ВМС России направили 15 кораблей из Каспийского в Черное море

Россия отправила в Черное море 15 боевых кораблей Каспийской флотилии, в том числе 3 артиллерийских и 8 десантных катеров, а также суда обеспечения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

Отмечается, что судна будут участвовать в контрольной проверке войск ЮВО за зимний период.

Корабли уже проплыли Волгоград, Калач-на-Дону, Волгодонск и Семикаракорск. На пути по Волго-Донскому каналу протяженностью более 100 км боевые судна преодолели 13 шлюзов.

Ранее телеканал CNN сообщил, что США могут в ближайшее время отправить в Черное море свои боевые корабли из-за предполагаемого «роста российской военной активности» на границе с Украиной.

В дальнейшем в Пентагоне не подтвердили соответствующую информацию, а также назвали стандартной операцией отправку боевых кораблей США в Черное море.