Вместо золотых гор автомат Калашникова – Зачем Пашиняну армянский Volkssturm?

Министерство обороны Армении вынесло на общественное обсуждение проект, который предусматривает параллельно с Вооруженными силами создание ополчения. Руководство им будет осуществлять начальник Генерального штаба Вооруженных сил посредством штаба ополчения.

Военное ведомство Армении отмечает, что ополчение может быть задействовано при обороне границ или опасных участков линии соприкосновения с Азербайджаном, борьбе с диверсионными или разведывательными группами, защите объектов специального или особо важного значения, путей сообщения войск или населения, организации гражданской обороны.

Примечательно, что эта информация распространилась после заявления руководством Армении о том, что в ходе июльских боев на границе с Азербайджаном армянская армия доказала свою «высокую боеспособность» и в военном отношении «превосходит» азербайджанскую. И сразу же напрашивается логический вопрос – зачем обладающей боеспособной армией стране еще и ополчение? Разве армянская армия не способна выполнять поставленные перед ней задачи? Или все так плохо, что даже российские пограничники, охраняющие границы Армении с Турцией и Ираном, не могут облегчить Армении выполнение задач по укреплению своей обороноспособности.

Невольно эта идея напоминает решение Третьего рейха по созданию ополчения Фольксштурм (нем. Volkssturm), созданные в последние месяцы Второй мировой войны для отражения натиска антигитлеровской коалиции на его территорию. Это ополчение создавалось в помощь регулярным войскам в критические для них моменты, когда немецкая армия была не в состоянии сдержать натиск и была вынуждена отступать.

И сейчас Армения, испытывающая недобор призывников в рядах личного состава ВС, вызванный демографическим кризисом и оттоком населения за рубеж, инициирует создание ополчения. При этом власти Армении ясно для себя осознают, что этим шагом продемонстрируют международной общественности, что они не готовятся к миру и компромиссам в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, да еще пытаются втянуть гражданское население в свои авантюры.

Согласно проекту, ополченцы будут иметь закрепленное за ними оружие и форму. А это означает дополнительные расходы госбюджета. Допустим, с оружием проблем может и не возникнуть – Россия способна даже бесплатно им обеспечить ополчение. Но ополченцам кроме оружия нужна еще экипировка, а также обучение. Не проще обучать призывников, чем немощных стариков и женщин?

К тому же наивно полагать, что наличие ополчения может усилить обороноспособность страны в условиях острого демографического и экономического кризиса. Наоборот, власти Армении, обещая населению улучшение материального благосостояния, вместо золотых гор вручают своим гражданам огнестрельное оружие. Не исключено, что вбросом идеи о создании ополчения власти хотят усилить у населения образ врага для отвлечения внимания от внутренних проблем, попутно обещая им с три короба. Логическим итогом этого процесса станет ситуация, когда разочарованные и вооруженные граждане станут на сторону оппозиционных сил. Власти Армении, идя на такой необдуманный шаг, не только вселяют в массы неуверенность в собственную армию, но и подрывают внутреннюю стабильность.