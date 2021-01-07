Власти Японии намерены ввести режим ЧС в столичном регионе

Правительство Японии введет режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио с населением 37,2 млн человек, куда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба, в связи со стремительным распространением коронавируса. Об этом в четверг доложил парламенту глава правительственного штаба по борьбе с инфекцией Ясутоси Нисимура.

«В соответствии с законом об особых мерах против нового коронавируса режим чрезвычайной ситуации будет введен в столичном регионе», — сказал он.

4 января премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что правительство изучит вариант объявления режима ЧС в связи с усугублением ситуации с коронавирусом в зоне Большого Токио. Ожидается, что он будет введен сегодня сроком на месяц.(ТАСС)