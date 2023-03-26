Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил, что землетрясения 6 февраля нанесли промышленным предприятиям страны ущерб в $9 млрд, или 170 млрд турецких лир. Сообщение приводится в официальном аккаунте соответствующего министерства в Twitter.

Министр заявил, что в результате землетрясений около 5,6 тыс. предприятий в 34 промзонах получили значительные или средние повреждения. Остальные 34 тыс. предприятий страны продолжают работать.

Совокупный ущерб от землетрясений в Минфине Турции оценили в $105 млрд, или 2 трлн турецких лир.