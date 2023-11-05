Власти области Тоскана, некоторые районы которой затопило из-за вызванного непогодой наводнения, оценивают масштаб нанесенного ущерба. Как пишет газета La Repubblica, он может достигать €1 млрд.

Издание отмечает, что пострадал не только жилой фонд, но и около половины из 500 компаний и предприятий в затронутых районах. Пока губернатор Тосканы Еудженио Джани заявил об ущербе в размере €300 млн, из которых почти €200 млн необходимы на восстановление инфраструктуры. Эти цифры не учитывают ущерб для пляжей и курортов, указывает газета.

По последним уточненным данным, в результате непогоды погибли семь человек. Накануне было обнаружено тело 69-летнего мужчины, считавшегося пропавшим без вести. Более 1 тыс. человек эвакуированы, и почти 5 тыс., по утверждению властей, остаются в труднодоступных районах без света и провизии.