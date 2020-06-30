Власти США выступают за сохранение истории

Администрация США выступает за сохранение американской истории и констатирует, что народ страны настроен против сноса памятников. Об этом заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге для журналистов.

«Что касается статуй, то американцы против сноса памятников. Согласно проведенному на прошлой неделе опросу исследовательской службы Гарвард-Харрис, 60% респондентов заявили, что статуи должны остаться, а 71% считает, что местные власти должны пресекать действия по сносу памятников, — отметила она. — Мы выступаем на стороне сохранения истории». По словам Макинэни, президент США Дональд Трамп «выступает на стороне 71% американцев, которые считают, что не должно быть места сносу памятников». (ТАСС)