Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) начала очередное расследование в отношении системы автопилота Tesla. Об этом сообщает издание The Verge.

Журналисты обнаружили письмо NHTSA Tesla, в котором регулятор потребовал от компании Илона Маска ответить на несколько вопросов, касающихся системы автопилота Full Self-Driving. В документе говорится, что Tesla должна была дать ответ до 25 августа — неизвестно, отреагировал ли автопроизводитель на уведомление властей.

По словам специалистов, в NHTSA захотели проверить специальный режим работы Full Self-Driving, который позволяет автолюбителю пользоваться автопилотом без рук. В обычном режиме автопилот Tesla требует, чтобы пользователь держал руки на руле и был готов в любой момент взять управление автомобилем на себя. Однако изученный энтузиастами в середине лета специальный режим Full Self-Driving разрешал не держать руки на руле во время поездки.

Журналисты отметили, что тайный режим можно активировать в настройках автомобиля. Обнаруживший его хакер назвал настройку «режимом Илона» — в честь главы компании Илона Маска.