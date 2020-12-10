Власти США подали на Facebook в суд из-за приобретения WhatsApp и Instagram

Федеральная торговая комиссия (FTC) США и группа генеральных прокуроров из 48 штатов 9 декабря подали два антимонопольных иска против компании Facebook Inc. (SPB: FB). Об этом сообщает CNBC.

Обвинения касаются приобретения компанией приложений WhatsApp и Instagram и могут вынудить ее продать эти активы. Акции Facebook в среду, 9 декабря, упали в цене на 1,9%.

В исках отмечается, что у компании антиконкурентное поведение. Утверждается, что Facebook якобы использует свою власть на рынке, приобретает мелкие продукты, и тем самым подавляет потенциальных конкурентов прежде, чем они смогут превратиться в достойных соперников.

Компания Facebook, в свою очередь, выступила против исков, назвав происходящее «ревизионистской стратегий» в отношении двух крупных приобретений (WhatsApp и Instagram), которые правительств США одобрило несколько лет назад.